Σε δραματικούς τόνους κινήθηκε το μήνυμα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κατά τη διάρκεια της βιντεοσκοπημένης παρέμβασής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κ. Αμπάς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ έχουν ξεπεράσει προ πολλού το στάδιο της απλής υπονόμευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας και της λύσης των δύο κρατών.

«Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στην υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών και στην παρεμπόδιση της εγκαθίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει πλέον φτάσει στο σημείο να απειλεί την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων στην πατρίδα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παλαιστίνιος ηγέτης.

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τελ Αβίβ, κατηγορώντας το Ισραήλ πως διεξάγει έναν «πόλεμο γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας και πως απώτερος σκοπός του είναι ο «αναγκαστικός εκτοπισμός» του παλαιστινιακού λαού από τα εδάφη του. Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του και στις πρακτικές που ακολουθούνται στη Δυτική Όχθη, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, σημειώνοντας πως «η επέκταση των οικισμών επιταχύνεται, η Δυτική Όχθη κατακερματίζεται… και η τρομοκρατία των εποίκων κλιμακώνεται υπό την προστασία των δυνάμεων κατοχής».

Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή κοινότητα, ο Μαχμούντ Αμπάς απηύθυνε έκκληση να αποτραπεί μια νέα ιστορική τραγωδία, παρόμοια με αυτή του μαζικού εκτοπισμού (Νάκμπα) κατά την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ: «Μην επιτρέψετε μια νέα Νάκμπα και σφαγές σαν αυτές που διαπράχθηκαν το 1948», τόνισε προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δεν άφησε ασχολίαστη την πρόσφατη απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο, μόλις την περασμένη εβδομάδα, αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία προκειμένου να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Η Ουάσιγκτον είχε δικαιολογήσει τη στάση της επικαλούμενη την έλλειψη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων από πλευράς της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο κ. Αμπάς στηλίτευσε την απαγόρευση ως «τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση». Απαντώντας ευθέως στους αμερικανικούς ισχυρισμούς, υπογράμμισε: «Απορρίπτουμε τις κατηγορίες και τις αιτιολογίες».

Κλείνοντας το θέμα, υπεραμύνθηκε του έργου της κυβέρνησής του προσθέτοντας: «Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας, έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έχουμε σεβαστεί τη δέσμευσή μας στο Διεθνές Δίκαιο, αποκηρύσσοντας τη βία και την τρομοκρατία».