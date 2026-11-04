Ιστορική τροπή πήρε η εκλογική μάχη για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, με τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ να εξασφαλίζει την έδρα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς. Με τη νίκη αυτή, ο γιατρός και στέλεχος της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών καθίσταται ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας παράλληλα την κρίσιμη έδρα υπό τον έλεγχο του κόμματός του.

Με καταμετρημένο το 84,5% των ψήφων, ο Ελ-Σαγιέντ συγκέντρωσε ποσοστό 51,9% έναντι 41,6% του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, κλείνοντας μια από τις πλέον πολωμένες και έντονες αναμετρήσεις των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.

«Οι κακοί χάσανε» — Αιχμές κατά Τραμπ και Βανς

Στην επινίκια ομιλία του, ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, απαντώντας στα σφοδρά πυρά που είχε δεχθεί κατά την προεκλογική περίοδο τόσο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς:

«Οι κακοί χάσανε… Ήθελαν μια Αμερική που είναι πολύ μικρή για κάποιους από εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι η Αμερική είναι αρκετά μεγάλη για όλους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος με δηκτικό τόνο προς τους δύο άνδρες, σχολίασε τη θεσμική διαδικασία που ακολουθεί:

«Αγαπημένε Τζέι Ντι, υπάρχει μια απολαυστική ειρωνεία στο γεγονός ότι, βάσει του Συντάγματος, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο…»

«Ντόναλντ, κοίτα, ξέρω ότι δυσκολεύτηκες να προφέρεις το όνομά μου. Οπότε, αφού με ορκίσει ο Τζέι Ντι τον Ιανουάριο, μπορείς απλώς να με αποκαλείς “Γερουσιαστή”».

Παράλληλα, εξήγησε με χιούμορ στο κοινό τη σημειολογία των δηλώσεών του:

«Μέχρι και αυτή τη στιγμή, ίσως να προσέξατε ότι έλεγα πάντα “ινσαλλάχ” —δηλαδή “συν Θεώ”— κάθε φορά που γινόταν αναφορά στην έκβαση αυτής της εκλογικής μάχης. Όμως σήμερα, απόψε, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το “ινσαλλάχ” σε ένα “αλχαμντουλιλάχ”. Και για να το ξεκαθαρίσω προς τους μηχανισμούς της δεξιάς: Αυτό σημαίνει απλώς “Δόξα τω Θεώ”».

Το μήνυμα για τη Μέση Ανατολή

Ο Ελ-Σαγιέντ απάντησε ανοιχτά στις κατηγορίες περί αντισημιτισμού και ακραίων θέσεων, τις οποίες είχε εκτοξεύσει επανειλημμένα εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ —ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social είχε ισχυριστεί πως «ο Ελ-Σαγιέντ μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους και τους λευκούς» και ότι «μόνο ανόητοι θα τον ψήφιζαν»:

«Προσπαθούν να σε χαρακτηρίσουν γεμάτο μίσος αν πιστεύεις ότι τα Παλαιστίνια παιδιά θα έπρεπε να μπορούν να μεγαλώσουν στη γη των προγόνων τους, χωρίς να δολοφονούνται με τα χρήματα των φόρων μας. Αν πιστεύεις στα ίσα δικαιώματα στην ειρήνη, την αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεση, αυτό δεν είναι μίσος. Είναι αγάπη. Κάτοικοι του Μίσιγκαν, θέλουμε οι φόροι μας να δαπανώνται εδώ».

Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στο πανίσχυρο αμερικανοϊσραηλινό λόμπι AIPAC, δηλώνοντας:

«Προς το AIPAC, το οποίο ξόδεψε 42 εκατομμύρια δολάρια εναντίον μας: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας νικήσω δύο φορές».