Οι Αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες το εμιράτο.

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».

Abu Dhabi authorities are responding to incidents at the Habshan gas facilities and at the Bab field caused by falling debris from the successful interception of missiles. The gas facilities have been shut down and no injuries have been reported. The public is urged to obtain… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 18, 2026

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σύμφωνα με τις Aρχές του εμιράτου.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε μέσω X τόνισε πως «καταδικάζει σθεναρά και καταγγέλλει» τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, που χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

UAE Condemns Iran’s Terrorist Attack on Habshan Gas Facility and Bab Fieldhttps://t.co/MRflf4C3Q6 pic.twitter.com/B6xyRqs5Nv — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) March 19, 2026

Το Ιράν απείλησε χθες να εντείνει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο εάν ο δικός του ενεργειακός τομέας παραμείνει στο στόχαστρο, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Νότια Παρς, που μοιράζεται με το Κατάρ.