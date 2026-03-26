Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι, ADNOC, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, χαρακτήρισε οποιονδήποτε περιορισμό στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν ως «οικονομική τρομοκρατία». Όπως ανέφερε σε ομιλία του στις ΗΠΑ, «Όταν το Ιράν κρατά τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, κάθε χώρα πληρώνει τα λύτρα, μέσω της αύξησης στις τιμές βενζίνης, στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία».

Ο Αλ Τζάμπερ επεσήμανε ότι η ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι η μόνη βιώσιμη λύση για την εξασφάλιση της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και την αποφυγή οικονομικών αναταραχών, ενώ τόνισε ότι καμία χώρα δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία, με τέτοιες ενέργειες.