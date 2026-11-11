Τη χρηματοδότηση ενός ισχυρού μεταπολεμικού στρατού 800.000 ατόμων για τουλάχιστον μία δεκαετία ζητά το Κίεβο από τους δυτικούς εταίρους του, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο AFP.

Το αίτημα διατυπώνεται την ώρα που στο Άμπου Ντάμπι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπό την ενεργό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Αν και το μέγεθος της συγκεκριμένης στρατιωτικής δύναμης δεν περιλαμβάνεται σε επίσημο δημόσιο κείμενο, ουκρανικές πηγές επισημαίνουν ότι η συντήρηση ενός τόσο εκτεταμένου στρατεύματος θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση ώστε η χώρα να είναι σε θέση να αποκρούσει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετική ενέργεια.

Επανέναρξη διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι επαφές των δύο πλευρών ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και συνεχίζονται την Τετάρτη (11/11). Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου από τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς η διπλωματική διαδικασία είχε παγώσει λόγω της επικέντρωσης της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ρόλος των ΗΠΑ: Τη διαδικασία συντονίζουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ. Ο Κούσνερ ανέφερε στους συμμετέχοντες ότι έχει επιτευχθεί μείωση των αποστάσεων μεταξύ των δύο πλευρών, προαναγγέλλοντας προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και Ευρώπη που θα διασφαλίσει μακροχρόνια ειρήνη.

Η ρωσική προσέγγιση: Πηγή από τη ρωσική αποστολή, στην οποία μετέχει ο διπλωμάτης Σεργκέι Ριαμπκόφ, τόνισε στο AFP ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι μόνο ένα σημείο της ατζέντας, καθώς κεντρικός στόχος της Μόσχας παραμένει η συνολική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας (υπενθυμίζοντας παλαιότερα αιτήματα περί αποχώρησης του ΝΑΤΟ).

Η θέση Ζελένσκι: Μιλώντας από την Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές και αρκετά ουσιαστικές» στα θέματα των ανθρωπιστικών ζητημάτων και των εγγυήσεων ασφαλείας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στάση των Αμερικανών διαμεσολαβητών.

Ο ρόλος της Ευρώπης και το εδαφικό ζήτημα

Πριν από την έναρξη των επαφών, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ πραγματοποίησε επαφές με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, καθώς και με αξιωματούχους της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Ζελένσκι σημείωσε πως είναι ώρα η Ευρώπη να ορίσει επίσημο εκπρόσωπο για τη διαδικασία, ενώ από το Παρίσι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις συζητήσεις παραγωγικές, δηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να ενταχθούν στις συνομιλίες ως μέρος της λύσης. Από την πλευρά της, η Ε.Ε. επιμένει ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας μπορούν να τεθούν επί τάπητος μόνο μετά την επίτευξη εκεχειρίας.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το μέτωπο των εδαφικών διεκδικήσεων: