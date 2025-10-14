Έντονη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του νέου ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, στην αμερικανική εκπομπή «60 Minutes» του CBS, με τη δημοσιογράφο Μάργκαρετ Μπρέναν. Η συνέντευξη κινήθηκε μεταξύ πολιτικής αντιπαράθεσης και μιας στιγμής που αρκετοί θεατές θεώρησαν... on air φλερτ.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, η Μπρέναν αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Αλ Σάρα ως «όμορφο, σκληρό» και με «ισχυρό παρελθόν».

Ο Σύρος ηγέτης χαμογέλασε και απάντησε με νόημα:

«Έχετε καμία αμφιβολία για αυτό;»

Η δημοσιογράφος, φανερά αιφνιδιασμένη, επανέφερε άμεσα τον τόνο της συνέντευξης στην πολιτική πραγματικότητα:

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας, αλλά είναι εξαιτίας αυτού του παρελθόντος για το οποίο χαρακτηριστήκατε ως τρομοκράτης, από την αμερικανική κυβέρνηση.»

Η συνέντευξη έγινε με φόντο την μεταβατική περίοδο που διανύει η Συρία, με τον Αλ Σάρα να επιχειρεί να εμφανιστεί ως μεταρρυθμιστής και ενωτικός ηγέτης, παρά το σκοτεινό του παρελθόν.

Η Μπρέναν τον ρώτησε ευθέως για τον ρόλο του ως ηγέτης της Τζαμπάτ Αλ Νούσρα, οργάνωσης που είχε επίσημους δεσμούς με την Αλ Κάιντα, κατά την διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου.

«Μέχρι πριν από λίγους μήνες, υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι σας», του υπενθύμισε η δημοσιογράφος.

Ο Αλ Σάρα απάντησε με ψυχραιμία αλλά και μια δόση ειρωνείας:

«Θα ήταν σπατάλη, θα ήταν άσκοπα χρήματα. Μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Ήμουν 17 ή 18 ετών. Το επίπεδο συνειδητοποίησης που έχεις τώρα είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια.»

Η παρουσία του στο CBS σηματοδοτεί την προσπάθεια του Αλ Σάρα να εμφανιστεί στο διεθνές κοινό ως ένας νέος πολιτικός ηγέτης που έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν.

Ωστόσο, η σκληρή στάση της Μπρέναν και οι αναφορές στις σχέσεις του με την τρομοκρατία, υπενθύμισαν ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει ξεχάσει τις πράξεις του.