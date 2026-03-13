Τα πλοία τουρκικών συμφερόντων φαίνεται πως αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από σχετική άδεια που έλαβαν από τις ιρανικές αρχές.

Ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, ανακοίνωσε ότι ήδη ένα από τα 15 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας που βρίσκονταν κοντά στο Ιράν κατάφερε να περάσει, στο πλαίσιο της επικοινωνίας που έχει ανοίξει η Άγκυρα με την Τεχεράνη για το ζήτημα.

«Δεκαπέντε πλοία [τουρκικής ιδιοκτησίας] βρίσκονταν εκεί. Εξασφαλίσαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές για ένα από αυτά, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι, και πέρασε», δήλωσε ο Ουραλόγλου, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Haberturk.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, είχε γνωστοποιήσει πως η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ που ανήκουν σε ορισμένες χώρες.

«Ορισμένες χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τη διέλευση από τα στενά και έχουμε συνεργαστεί μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «οι χώρες που συμμετείχαν στην επίθεση δεν θα πρέπει να επωφεληθούν από ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι τα πλοία που φαίνεται να κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στον Περσικό Κόλπο είναι τα κινεζικά.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, τόνισε ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συντονισμός με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Γενικά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις συνθήκες πριν από την 28η Φεβρουαρίου (σ.σ. όταν ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν). Έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, το ίδιο και άλλοι», σημείωσε.

Μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει περιοριστεί δραστικά. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το μοναδικό θαλάσσιο πέρασμα του Περσικού Κόλπου, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διεθνώς μέσω θαλάσσης.

με πληροφορίες από: Reuters