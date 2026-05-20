Δριμύτατες και σφοδρότατες είναι οι επικρίσεις εναντίον του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανάρτησε με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», φαίνεται ξεκάθαρα ότι λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, χλευάζοντας τους δεκάδες ακτιβιστές, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε ανοιχτά τον υπουργό του, με επίσημη ανακοίνωση του, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος ζήτησε την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που με ανακοίνωσή του διαμήνυσε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είναι η εικόνα του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε με σφοδρότητα τον συνάδελφό του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο που ανήρτησε με τους κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας».

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους. Δεν είσαι εσύ η εικόνα του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας ακόμη: «Αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».