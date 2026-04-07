Από τη Σμύρνη ήταν οι δύο εκ των τριών δραστών που αντάλλαξαν πυροβολισμούς με αστυνομικούς έξω από το κτήριο που στεγάζει το Προξενείο του Ισραήλ, στην περιοχή Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4).

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Διαπιστώθηκε ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει διασυνδέσεις με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει μητρώο ναρκωτικών».

Ποιοι είναι οι τρομοκράτες – Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως αποτέλεσμα της ένοπλης επίθεσης που πραγματοποιήθηκε εναντίον των αστυνομικών μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, εξουδετερώθηκαν 3 τρομοκράτες. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην επίθεση, τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας στο πόδι και ένας στο αυτί. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, προσδιορίστηκαν οι ταυτότητες των τρομοκρατών που πραγματοποίησαν την επίθεση και διαπιστώθηκε ότι νοίκιασαν ένα όχημα στη Σμύρνη και ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη. Έχει γίνει γνωστό ότι ο Γιουνούς Ε. Σ., ο οποίος σκοτώθηκε, είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι οι άλλοι δύο τρομοκράτες, ο Ονούρ Τσ. και ο Ενές Τσ., οι οποίοι συνελήφθησαν τραυματισμένοι, είναι αδέρφια και ότι ο Ονούρ Τσ. έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά. Εντοπίστηκε εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των 3 εξουδετερωμένων τρομοκρατών και η ανάκριση των τραυματιών τρομοκρατών συνεχίζεται. Ανακοινώθηκε με σεβασμό στο κοινό».

Έτοιμες με αυξημένα μέτρα ασφαλείας οι Αρχές – Το χρονικό της υπόθεσης

Οι Αρχές ήταν έτοιμες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως μετέδωσαν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, και είχαν προχωρήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Το Προξενείο του Ισραήλ, βρίσκεται στον έβδομο όροφο του κτηρίου. Οι δράστες προσπάθησαν να μπουν για να ανεβούν αλλά δεν τα κατάφεραν, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Βγήκαν έξω, και εκεί ξεκίνησε η ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι τρεις δράστες πλησίασαν με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη και άνοιξαν πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά. Ένας δράστης σκοτώθηκε και οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Από την πλευρά των αστυνομικών, υπήρξαν δύο τραυματίες.