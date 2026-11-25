Την εκτίμηση ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί» επί του παρόντος ένα στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν εξέφρασε σύμμαχος του Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή σχηματισμού της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης. Η παρέμβαση αυτή έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Άμυνας, ο οποίος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι αναπτύσσει χημικά όπλα.

Ειδικότερα, ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος κατέληξε χθες, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε συμφωνία συνασπισμού με τον Άιζενκοτ, υποστήριξε πως «η δίψα για εξουσία» του απερχόμενου πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τους «κάνει να χάνουν τη λογική».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο Λίμπερμαν τόνισε: «Οι δηλώσεις για χημικά όπλα στα χέρια του Ιράν είναι σοβαρές, όμως από την άποψη των πληροφοριών μυστικών υπηρεσιών και στο επιχειρησιακό επίπεδο τίποτε δεν δικαιολογεί μια μονομερή ισραηλινή επίθεση προς το παρόν».

Ο ίδιος, άλλοτε στενός συνεργάτης του Νετανιάχου που εξελίχθηκε σε έναν από τους επικριτές του, ανέφερε σε δηλώσεις του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ότι ένα κυβερνητικό σχήμα με καθαρή εβραϊκή πλειοψηφία θα μπορούσε να παρουσιαστεί «μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας».

Απειλές για επανέναρξη του πολέμου και οι κατηγορίες για χημικά όπλα

Από πέρυσι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διατάξει δύο εκστρατείες βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, σε συντονισμό με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, εδώ και εβδομάδες, ήδη πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο δεξιός συνασπισμός του υπέστη απώλειες εδρών χωρίς ωστόσο κανένα στρατόπεδο να εξασφαλίσει πλειοψηφία, απειλεί με επανέναρξη του πολέμου. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα και από το εκλογικό πλήγμα που δέχτηκε στις αρχές Νοεμβρίου, δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Την ίδια ώρα, στελέχη του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις καταγγελίες σε βάρος της Τεχεράνης για ανάπτυξη χημικών όπλων. Την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος Λικούντ (του Μπενιαμίν Νετανιάχου) στο Telegram, ο Ισραέλ Κατς δήλωσε: «Το Ιράν είναι στη διαδικασία ανάπτυξης χημικών όπλων, αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο Ισραήλ».

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα το δίκτυο CNN μετέδωσε, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ διαθέτουν στοιχεία πως το Ιράν προετοιμάζει χημική επίθεση κατά της Ουάσινγκτον. Όπως διευκρίνισε ωστόσο το αμερικανικό μέσο, δεν πρόκειται για άμεση απειλή.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις «παράλογες». Τις παραλλήλισε μάλιστα με εκείνες που είχαν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, όταν η εισβολή του 2003 δικαιολογήθηκε με το επιχείρημα της ύπαρξης βιολογικών, χημικών ή πυρηνικών όπλων μαζικής καταστροφής, τα οποία εντέλει δεν βρέθηκαν ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο από ισραηλινό πλήγμα, είχε αντιταχθεί δημόσια στην ανάπτυξη χημικών όπλων.