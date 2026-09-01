Το πυρηνοκίνητο καταδρομικό μάχης του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, «Admiral Nakhimov», ολοκλήρωσε τις θαλάσσιες δοκιμές του και αναμένεται να τεθεί σε ενεργό υπηρεσία τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως τονίζουν διεθνείς παρατηρητές, το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη ρωσική ναυπηγική βιομηχανία, τον Βόρειο Στόλο και το ευρύτερο Ναυτικό, καθώς ο εκσυγχρονισμός και η ανακατασκευή του καταδρομικού αντιπροσωπεύουν μακράν το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει για τον μετασοβιετικό στόλο επιφανείας.

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πολεμικού πλοίου, το «Admiral Nakhimov» έχει μήκος 251 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 28.000 τόνων με πλήρες φορτίο, γεγονός που το καθιστά, σύμφωνα με στρατιωτικά Μέσα Ενημέρωσης, το μεγαλύτερο και πιο βαριά εξοπλισμένο πολεμικό πλοίο επιφανείας στον κόσμο.

Το σκάφος καθελκύστηκε στις 25 Ιουλίου 2025 και στη συνέχεια απέπλευσε με δική του ισχύ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια τον Αύγουστο του 2025. Ξεκίνησε την τελική φάση των θαλάσσιων δοκιμών του την 1η Ιουνίου, ενώ στις 21 Ιουλίου επιβεβαιώθηκε ότι επέστρεψε στο λιμάνι του Σεβεροντβίνσκ μετά από ακόμη μία φάση δοκιμών εν πλω.

Ο Αρχηγός του Ρωσικού Ναυτικού, Ναύαρχος Alexander Moiseyev, επιβεβαίωσε στα τέλη Ιουλίου ότι το καταδρομικό βρισκόταν στα τελικά στάδια των δοκιμών μετά τον εκσυγχρονισμό του, με διεξοδικές ελέγχους σε εξέλιξη πριν από την επίσημη ένταξή του σε υπηρεσία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πλοίο θα ενταχθεί στο Ναυτικό πριν από το τέλος του 2026.

Η ικανότητα του πλοίου να αντιμετωπίζει αεροσκάφη και πυραύλους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς έχει ενσωματώσει συστήματα ισοδύναμα με τρεις μοίρες του συστήματος S-400, διαθέτοντας συνολικά 96 πυραύλους επιφανείας-αέρος μεγάλου βεληνεκούς. Παράλληλα, διαθέτει 80 εκτοξευτές για πυραύλους κρουζ, συμπεριλαμβανομένου του νέου υπερηχητικού πυραύλου Zircon, ο οποίος, σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους, δεν έχει ανάλογο ανταγωνιστή στον δυτικό κόσμο.

Επίσης το σύστημα πυρηνικής προώθησης του καταδρομικού επιτρέπει εξαιρετικές ταχύτητες, με τελική ταχύτητα περίπου 32 κόμβων. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, του δίνει τη δυνατότητα να προσπερνά άνετα κάθε εν ενεργεία καταδρομικό, αντιτορπιλικό, φρεγάτα, αμφίβιο σκάφος εφόδου και αεροπλανοφόρο των ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.