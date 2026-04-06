Αεροπλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, αφήνοντας τους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή άναυδους.

Το μικρό αεροσκάφος απογειώθηκε από το Νιου Τζέρσεϊ το πρωί του Σαββάτου με κατεύθυνση την Ιντιάνα, όταν ο πιλότος ανέφερε στον πύργο ελέγχου, προβλήματα στον κινητήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πιλότος δίσταζε να προσγειωθεί στο οδόστρωμα, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή.

Από την κάμερα ενός αυτοκινήτου καταγράφηκε το βίντεο, στο οποίο φαίνεται το αεροπλάνο να προσγειώνεται στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 78 στο Άλενταουν.

Πιλότος ήταν ένας 65χρονος από το Μίσιγκαν, ενώ στο αεροσκάφος βρισκόταν και μια 34χρονη επιβάτης από το Νιου Τζέρσεϊ. Κανείς από τους δύο τους δεν τραυματίστηκε και η προσγείωση έγινε ομαλά.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό αεροδρόμιο στο Άλενταουν. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας διερευνά το περιστατικό.

