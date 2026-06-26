Βίντεο δείχνει ένα μικρό αεροπλάνο να προσκρούει σε έναν ουρανοξύστη 109 ορόφων στο Πεκίνο, στέλνοντας συντρίμμια να πέφτουν στα πλάγια του κτιρίου.

Οι τοπικές αναφορές αναφέρουν ότι ο πιλότος Λιου Τζουνχουά πραγματοποιούσε σόλο πτήση στον τοπικό εναέριο χώρο, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Σιφόσι (Shifosi) στις 17:30 και στις 17:40 προετοιμάστηκε να επιστρέψει για προσγείωση.

Καθώς εισερχόταν στη δυτική πορεία για τον Διάδρομο 18, το αεροσκάφος δεν εντάχθηκε στη διαδικασία προσέγγισης, παρέκκλινε από τον τοπικό εναέριο χώρο και συνέχισε να πετάει με σταθερή πορεία 270 μοιρών.