Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ιράν.

Σημειώθηκαν εκρήξεις βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

🚨Just in: Israel conducts strikes on Iran pic.twitter.com/FUrIoi3TJb — Indian Infra Report (@Indianinfoguide) June 13, 2025

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει:

«Δεκάδες αεροσκάφη της IAF ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο που περιλάμβανε επιθέσεις σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Σήμερα, το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Τα όπλα μαζικής καταστροφής στα χέρια του ιρανικού καθεστώτος αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και για τον υπόλοιπο κόσμο. Το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να ενεργήσει για την υπεράσπιση των πολιτών του και θα συνεχίσει να το πράττει όπου απαιτείται, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν».

𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐃𝐅 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐞𝐦𝐩𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐈𝐫𝐚𝐧’𝐬 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦. Dozens of IAF jets completed the first stage that included strikes on dozens of military targets, including… pic.twitter.com/vtx98P9564 — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση στο Ιράν.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον δεν συνέδραμε στην επίθεση, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.