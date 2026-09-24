Η πόλη Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, υπέστη αεροπορικό βομβαρδισμό, ενημέρωσε κάτοικος το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ανέφερε πως άκουσε μηχανή αεροσκάφους και κατόπιν ισχυρή έκρηξη και είδε πυρκαγιά στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, ο Χιμπατουλά Αχουνζάντα.

Αρκετές πόλεις του Αφγανιστάν έχουν μπει φέτος στο στόχαστρο της Πολεμικής Αεροπορίας του γειτονικού Πακιστάν, που βρίσκεται σε σύγκρουση με τις de facto αρχές στην Καμπούλ.

Πακιστάν: Αεροπορικές επιθέσεις σε 10 στόχους στο Αφγανιστάν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones σε 10 σημεία στο Αφγανιστάν, τα οποία, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και την εκτόξευση drones προς το πακιστανικό έδαφος.

Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Ενημέρωσης του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ανέφερε ότι τα πλήγματα ήταν «αναλογικά και αυστηρά περιορισμένα» σε στρατιωτικούς στόχους που συνδέονται, σύμφωνα με την πακιστανική πλευρά, με απόπειρες επιθέσεων από το Αφγανιστάν.

Τα συστήματα αεράμυνας του Πακιστάν εντόπισαν και εξουδετέρωσαν drones που εκτοξεύθηκαν από αφγανικό έδαφος την Τετάρτη, προτού αυτά φτάσουν στους στόχους τους, πρόσθεσε ο Ταράρ.