Αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία – ως «δήλωση εκδίκησης» – για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών σε τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό τμήμα της χώρας το περασμένο Σάββατο (13/12), ξεκίνησαν οι ΗΠΑ την Παρασκευή.

«Δήλωση εκδίκησης»

Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HAWKEYE STRIKE στη Συρία με στόχο την εξάλειψη των μαχητών του ISIS, των υποδομών και των αποθηκών όπλων, ως άμεση απάντηση στην επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου, στην Παλμύρα», έγραψε ο Χέγκσεθ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι «Αυτό δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας».

Η ανάρτηση του Πιτ Χέγκσεθ

«Νωρίτερα σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HAWKEYE STRIKE στη Συρία με στόχο την εξόντωση μαχητών του ISIS, την καταστροφή υποδομών και την καταστροφή αποθηκών όπλων, ως άμεση απάντηση στην επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου στην Παλμύρα της Συρίας.

Αυτό δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας.

Όπως είπαμε αμέσως μετά την άγρια επίθεση, αν στοχεύσετε Αμερικανούς — οπουδήποτε στον κόσμο — θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγωνιώδους ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς οίκτο.

Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε».

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria. This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Τραμπ: «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ»

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά από την επιβεβαίωση της είδησης από το Πεντάγωνο.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Τι είχε αποκαλύψει νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει επιχειρησιακά θέματα, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό χτύπησαν δεκάδες τοποθεσίες που θεωρούνται ως ύποπτες του Ισλαμικού Κράτους σε διάφορα σημεία της κεντρικής Συρίας, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων και άλλων κτηρίων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από New York Times