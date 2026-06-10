Μια νέα φονική επιχείρηση από την πλευρά του Πακιστάν, έρχεται να επιδεινώσει δραματικά το ήδη τεταμένο κλίμα στη νοτιοανατολική Ασία. Πιο συγκεκριμένα, η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη μεθοριακή γραμμή.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές των πληγεισών περιοχών, ανακοίνωσε σήμερα ότι από τις επιθέσεις αυτές έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι.

«Χθες βράδυ, ο πακιστανικός στρατός για ακόμη μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μια γυναίκα και ηλικιωμένο και τραυμάτισαν άλλους 14 ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά», ανέφερε μέσω X στα αγγλικά ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Αξιωματούχος στην επαρχία Χοστ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βομβαρδισμός έπληξε σπίτι, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους. Ενώ κάτοικος στην επαρχία Πάκτικα ανέφερε πως άλλο πλήγμα άφησε πίσω του τρεις νεκρούς.