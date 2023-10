Το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα ανακοίνωσε την κατάρρευση κτηρίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην κεντρική πόλη της Γάζας ως αποτέλεσμα ισραηλινών επιδρομών, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ εκτοπισμένων που έβρισκαν καταφύγιο στην εκκλησία. Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά από «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στο κέντρο της Γάζας, όπως μεταδίδει και το al Jazeera.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ , ο αριθμός των παρευρισκόμενων είναι 50 άτομα, η πλειονότητα των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες.

BREAKING: Israel just bombed the historic Church of Saint Porphyrius in Gaza, one of the oldest churches in the world.

Dozens of Christians are injured, some in dire condition, and many Palestinians remain trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/6ytMHd27FY

