Οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας το βράδυ της Πέμπτης (9/10), σε μια στιγμή που οι υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν για να ψηφίσουν μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, ανέφεραν ότι η επιδρομή στη γειτονιά Σάμπρα της Πόλης της Γάζας προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτηρίου, παγιδεύοντας περίπου 40 άτομα κάτω από τα συντρίμμια.

Η πολιτική άμυνα ανέφερε ότι τέσσερα άψυχα σώματα ανασύρθηκαν από το κτήριο, δεκάδες είναι οι τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, προσθέτοντας ακόμη ότι «περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές Εικόνες

Επιβεβαιώνοντας την επιδρομή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι στόχευσαν έναν πυρήνα πρακτόρων της Χαμάς, τα μέλη των οποίων «επιχειρούσαν κοντά στις δυνάμεις και αποτελούσαν άμεση απειλή για τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή».

Η επικείμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή της επίθεσης. Η υπογεγραμμένη συμφωνία αναφέρει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση», η οποία αναμενόταν να επικυρώσει τη συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, παρά την αντίθεση ορισμένων ακροδεξιών υπουργών.

Η επίθεση έγινε αμέσως αφότου ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, επιβεβαίωσε τους όρους της συμφωνίας και δήλωσε ότι η τρομοκρατική ομάδα έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι ο πόλεμος θα τελείωνε.