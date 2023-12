Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα πλήγματα εναντίον διαφόρων τομέων σε προάστια της Δαμασκού, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 23:05, ο ισραηλινός εχθρός προχώρησε σε αεροπορική επίθεση (…) βάζοντας στο στόχαστρο διάφορα σημεία στα περίχωρα της Δαμασκού», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή του στα σώματα ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας κατέστρεψε πυραύλους, ενώ άλλοι προκάλεσαν περιορισμένες υλικές ζημιές», συνέχισε η πηγή.

#BREAKING : #Israel Air Force carried-out a successful airstrike against #IRGC Quds Force in #Damascus , #Syria tonight. They destroyed a building where #IRGC terrorists had kept weapons inside in Al-Bahdliyeh, near the Zainabiya neighbourhood. – Babak #Internationalleaks pic.twitter.com/X5ivQK0fnR

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε σειρά εκρήξεων, περισσότερων από ό,τι συνήθως, σε προάστια της συριακής πρωτεύουσας.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, δεν σχολίασε τις πληροφορίες αυτές.

#BREAKING: Two members of #IRGC Quds Force lost their lives in the successful airstrike of #Israel Air Force at their hideout in Al-Bahdliyeh, near the Zainabiya neighbourhood of #Damascus. pic.twitter.com/dcihh7cv7q

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 10, 2023