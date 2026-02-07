Τραγικό θάνατο βρήκαν την Παρασκευή τρεις άνθρωποι που επέβαιναν σε μονοκινητήριο αεροπλάνο, όταν αυτό κατέπεσε στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας, στο Λονγκ Μπέι.

Νεκροί οι επιβαίνοντες – Αναζητά βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες η αστυνομία

Το αεροπλάνο κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Αδελαΐδα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, «εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί», ανακοίνωσε η αστυνομία ζητώντας από αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν τυχόν ερασιτεχνικά βίντεο, καθώς διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

🚨🇦🇺 Light Plane Crash South Australia Horrifying images are circulating of the light plane nose diving before it crashed off the coast of SA. Three fatalities have been reported. The wreckage has been brought to shore. Investigations into the incident are ongoing. pic.twitter.com/ElbecSOupJ — Chyno News (@ChynoNews) February 6, 2026

