Τραγικό θάνατο βρήκαν την Παρασκευή τρεις άνθρωποι που επέβαιναν σε μονοκινητήριο αεροπλάνο, όταν αυτό κατέπεσε στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας, στο Λονγκ Μπέι.

Νεκροί οι επιβαίνοντες – Αναζητά βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες η αστυνομία

Το αεροπλάνο κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Αδελαΐδα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, «εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί», ανακοίνωσε η αστυνομία ζητώντας από αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν τυχόν ερασιτεχνικά βίντεο, καθώς διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ertnews

