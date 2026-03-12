Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλου εύρους» εναντίον της Χεζμπολάχ, σε όλη τη Βηρυτό.

Ο στρατός «εξαπέλυσε ένα κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ», σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ανέφερε η ανακοίνωση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για πλήγμα σε ένα κτήριο στο κέντρο της πόλης, αφού νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείψουν.

Πλάνα του Πρακτορείου Reuters δείχνουν αεροπορικά πλήγματα σε ένα κτήριο που απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την έδρα της κυβέρνησης του Λιβάνου.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Πρακτορείο Reuters: