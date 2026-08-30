Ένα απροσδόκητο, εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο θέαμα επιφύλασσαν οι διοργανωτές στους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στο DHL Stadium του Κέιπ Τάουν, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι ράγκμπι ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής (Springboks) και τη Νέα Ζηλανδία (All Blacks).

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων πριν από τη σέντρα, δύο εμπορικά αεροσκάφη τύπου Embraer E190 (E-Jets) της αεροπορικής εταιρείας Airlink, μήκους 36 έως 41 μέτρων και φέροντα ειδικό χρωματισμό, πραγματοποίησαν πτήση σχηματισμού σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο ακριβώς πάνω από τον χώρο του αγώνα.

Η εντυπωσιακή διέλευση τράβηξε αμέσως τα βλέμματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, από ορισμένες γωνίες λήψης, τα δύο τζετ φάνηκαν να προσεγγίζουν σε απόσταση αναπνοής την οροφή του γηπέδου, περνώντας σχεδόν «ξυστά» από το στέγαστρο.

Αν και οι χαμηλές πτήσεις επιβατικών αεροσκαφών αποτελούν ένα συνηθισμένο και αγαπητό σόου για την ψυχαγωγία του κοινού πριν από μεγάλα αθλητικά γεγονότα στη Νότια Αφρική, η συγκεκριμένη επίδειξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χαρακτήρισαν τη διέλευση των αεροσκαφών ως άσκοπα ριψοκίνδυνη, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία και εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια των θεατών που κατέκλυσαν τις κερκίδες.

Παρά την τρομάρα ορισμένων, η πτήση της Airlink είχε ως στόχο να αναβιώσει μια από τις πιο εμβληματικές παραδόσεις του νοτιοαφρικανικού ράγκμπι. Το έθιμο αυτό χρονολογείται από τον ιστορικό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995, στο κατάμεστο Ellis Park του Γιοχάνεσμπουργκ. Τότε, ένα Boeing 747 της South African Airways είχε πετάξει σε αντίστοιχα χαμηλό υψόμετρο, χαρίζοντας μια αξέχαστη στιγμή που έμεινε χαραγμένη στην αθλητική ιστορία της χώρας.