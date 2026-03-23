Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, η οποία μετέδωσε την πληροφορία μέσω X νωρίς το πρωί (06:15) ώρα Ελλάδας.

New York’s La Guardia Airport (LGA) is currently closed after an arriving Air Canada Express CRJ-900 collided with a ground vehicle. https://t.co/vZLoZINRbE A) KLGA

E) AP CLSD pic.twitter.com/t30pnmVzhK — Flightradar24 (@flightradar24) March 23, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, 4 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) διευκρίνισε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει πόσο σοβαροί μέχρι στιγμής.

Το δικινητήριο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη.