Αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner της αεροπορικής εταιρίας Air India με προορισμό το Νέο Δελχί επέστρεψε σήμερα στο σημείο αναχώρησής του, το Χονγκ Κονγκ, για προληπτικούς λόγους, έπειτα από υποψίες ενός από τους κυβερνήτες για τεχνικό πρόβλημα εν πτήσει, δήλωσε πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ίδιου τύπου αεροπλάνο της Μπόινγκ, που πραγματοποιούσε πτήση της Air India προς το Λονδίνο, συνετρίβη στην πόλη Αχμενταμπάντ της δυτικής Ινδίας λίγο μετά την απογείωσή του με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 241 από τους 242 επιβαίνοντες.

