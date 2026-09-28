Σε επείγουσα αλλαγή πορείας και αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λιόν, στη Γαλλία, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (26/9) πτήση της Lufthansa, με δρομολόγιο από τη Φρανκφούρτη προς τη Λισαβόνα, όταν μια εξωτερική μπαταρία (powerbank) επιβάτη άρπαξε φωτιά μέσα στην καμπίνα.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση LH1170, η οποία εκτελούνταν από αεροσκάφος Airbus A321-200 με 198 επιβάτες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας, το πλήρωμα παρενέβη άμεσα και ασφάλισε την μπαταρία τοποθετώντας την σε ειδικό προστατευτικό σάκο για μπαταρίες λιθίου. Το αεροσκάφος ζήτησε άδεια για κατεπείγουσα προσγείωση, η οποία και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία λίγο πριν από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας).

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Οι επιβάτες, μαζί με το εξαμελές πλήρωμα καμπίνας, εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν σε τοπικό ξενοδοχείο όπου και διανυκτέρευσαν, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους για την πορτογαλική πρωτεύουσα την επόμενη ημέρα.

Σε δήλωσή της, η Lufthansa ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, διαμηνύοντας πως η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού της αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι, από τον Ιανουάριο του 2026, η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή νέο κανονισμό που απαγορεύει αυστηρά τη χρήση και τη φόρτιση powerbank εντός της καμπίνας, επιτρέποντας ωστόσο τη μεταφορά έως και δύο τέτοιων συσκευών ανά επιβάτη, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας.