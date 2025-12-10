Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Συγκεκριμένα ένα μικρό αεροσκάφος που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση καθώς υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», προσγειώθηκε τελικά επάνω σε ένα εν κινήσει αυτοκίνητο στον μεγάλο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα. Το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα, υπέστη όπως γίνεται αντιληπτό την πιο περίεργη …σύγκρουση, που ήρθε κυριολεκτικά εξ ουρανού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, το αεροπλάνο, υπέστη απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες του, οπότε πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη πέφτοντας πάνω σε ένα Toyota Camry.

Από το απίθανο αυτό ατύχημα, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους δύο επιβαίνοντες, όπως αναφέρεται στα ακόλουθα βίντεο, παρά μόνο ελαφρά η οδηγός του οχήματος που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο αμφότερα τα συγκρουσθέντα, αεροσκάφος και αυτοκίνητο, υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο από το απίθανο συμβάν

Δείτε εικόνες από το απίστευτο συμβάν