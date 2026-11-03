Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές προστασίας και ελέγχου στα αεροδρόμια της Ευρώπης μετά τα τρία σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά με απειλές για βόμβα σε πτήσεις την Τρίτη 03/11 που τα οδήγησαν σε αναγκαστική προσγείωση.

Τελευταίο χρονικά το αεροπλάνο που είχε αναχωρήσει από το Ισραήλ και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας το μεσημέρι της Τρίτης 3/11, ύστερα από απειλή για ύπαρξη βόμβας, που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους στο αεροσκάφος για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Απειλή σε πτήση από το Χίθροου με 181 επιβάτες

Νωρίτερα ανάλογη απειλή υπήρξε για πτήση από το Χίθροου που προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Πολωνίας. Το Boeing 737 MAX με 181 επιβάτες, προσγειώθηκε στο Μοντλίν στις 10:01 π.μ. (11:01 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας, ύστερα από πληροφορία που έλαβαν οι Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για πιθανή τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση του αερολιμένα, η διαδικασία προσγείωσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και ασφαλείας, με ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών και αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για τη διερεύνηση της απειλής και τον έλεγχο επιβατών, αποσκευών και της ατράκτου.

Αναγκαστική προσγείωση και στη Μούρθια της Ισπανίας

Ένα τρίτο αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μάντσεστερ, προχώρησε επίσης σε επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μούρθια. Όπως ανακοινώθηκε από τον Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στην περιοχή, στην πτήση βρίσκονταν 121 άτομα, και ο έλεγχος συνεχίζεται για τυχόν ύποπτο αντικείμενο.