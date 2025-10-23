Το παρμπρίζ ενός Boeing 737 Max, της United Airlines, συγκρούστηκε με το αερόστατο μιας εταιρείας που ειδικεύεται στη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων.

Ωστόσο, το πώς κατάφερε το αερόστατο να διασταυρωθεί με την πορεία της πτήσης -καθώς δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο, στο οποίο πετούν εμπορικά, ιδιωτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη- θα πρέπει τώρα να το ανακαλύψουν οι ερευνητές της NTSB.

Η ανατροπή αυτή αποκλείει την αρχική υπόθεση, για «διαστημικά συντρίμμια».

Το ατύχημα συνέβη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Το αεροσκάφος, που απογειώθηκε από το Ντένβερ, για να εκτελέσει την πτήση με προορισμό το Λος Άντζελες, είχε 134 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος, 2 πιλότους και 4 αεροσυνοδούς.

Τριάντα οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, και ενώ πετούσε με ταχύτητα 636 χιλιόμετρα την ώρα, σε ύψος 36 χιλιάδων ποδιών, το Boeing 737 Max, χτυπήθηκε από κάτι.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο παρμπρίζ και ο κυβερνήτης, που τραυματίστηκε από τα θραύσματα, ζήτησε να μειωθεί το ύψος πτήσης και να κατευθυνθεί προς τον πλησιέστερο αερολιμένα.

Πηγή: Corriere Della Sera

Επιμέλεια: Π.Π.