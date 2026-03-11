Ένα αεροσκάφος τύπου P-8A Poseidon του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, πραγματοποίησε πτήση πάνω από το Στενό της Ταϊβάν στον διεθνή εναέριο χώρο, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση του 7ου Στόλου «καταδεικνύει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδικό-Ειρηνικό».

Πτήση πάνω από την Ταϊβάν πριν από την επίσκεψη Τραμπ

Η διέλευση αυτή του αεροσκάφους προηγείται της προγραμματισμένης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αυτόν τον μήνα, καθώς η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από ζητήματα όπως η Ταϊβάν, οι εμπορικές διαμάχες και οι περιορισμοί στον τεχνολογικό τομέα.

«Επιχειρώντας εντός του Στενού της Ταϊβάν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τα ναυτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εθνών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του 7ου Στόλου.

Σε κατάσταση συναγερμού η Κίνα

Οι κινεζικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις παρακολουθούσαν και διεξήγαγαν επιχειρήσεις συναγερμού καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής, ανέφεραν οι Global Times, επικαλούμενες μια πηγή, λέγοντας ότι ο κινεζικός στρατός «χειρίστηκε αποτελεσματικά την κατάσταση».

Πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη των ΗΠΑ πραγματοποιούν τακτικά αποστολές μέσω της θαλάσσιας αυτή οδού που χωρίζει την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν από την Κίνα, οι οποίες εξοργίζουν κάθε φορά το Πεκίνο.

Η Κίνα λέει ότι η Ταϊβάν είναι εσωτερική της υπόθεση

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι δικό της έδαφος και λέει ότι έχει δικαιοδοσία επί του στενού. Η Ταϊβάν και οι ΗΠΑ το αμφισβητούν αυτό, λέγοντας ότι το στενό είναι μια διεθνής θαλάσσια οδός. Η Κίνα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι εσωτερική της υπόθεση και βρίσκεται στον πυρήνα των συμφερόντων του Πεκίνου, συνιστώντας μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να παραβιαστεί ή να καταπατηθεί.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κυριαρχίας της Κίνας, λέγοντας ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ