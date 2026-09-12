Το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) βρίσκεται αντιμέτωπο με αυστηρό έλεγχο σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων από τους νέους υποψήφιους βουλευτές του, μόλις λίγες ημέρες μετά την ιστορική του νίκη στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Κατά την παρουσίασή τους από τον επικεφαλής υποψήφιο της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα νεοεκλεγέντα μέλη διαθέτουν ένα φάσμα αμφισβητήσιμων υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων ποινικών μητρώων, παρελθόντος στη Στάζι και διασυνδέσεων με ακροδεξιά δίκτυα.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μεταξύ των 39 βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν περιφέρειες της Σαξονίας-Άνχαλτ στο τοπικό Κοινοβούλιο, περιλαμβάνεται ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα, ένα πρώην στέλεχος της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας (Στάζι), καθώς και αρκετά μέλη που τελούν υπό ποινική έρευνα για τη συμμετοχή τους σε νεοναζιστικές οργανώσεις.

Δύο βουλευτές έχουν καταγγελθεί ότι επεδίωξαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα της απαγορευμένης δεξιάς ακραίας οργάνωσης Artgemeinschaft, μιας νεοπαγανιστικής ομάδας που ασπάζεται εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες. Ο νεότερος εκ των δύο φέρεται επίσης να παραβίασε τη νομοθεσία περί όπλων, σύμφωνα με την Εισαγγελία. Και οι δύο πάντως απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Ο πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών είχε καταδικαστεί για κλοπή κλινοσκεπασμάτων σε μεγάλη ποσότητα από ξενοδοχείο. Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι είχε διατελέσει ηθοποιός πορνό. Διαγράφηκε από Πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε πλαστογραφήσει το Απολυτήριο Λυκείου του, όπως ανέφερε η γερμανική «Die Zeit». Ο βουλευτής δηλώνει ότι επανεγγράφηκε μετά από δικαστική προσφυγή.

Το πρώην στέλεχος της Στάζι, ηλικίας 78 ετών, που κέρδισε την έδρα στην περιφέρειά του, παραδέχθηκε ότι είχε εργαστεί για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της κομμουνιστικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΛΔΓ), εστιάζοντας σε Ανατολικογερμανούς πολίτες που επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν μόνιμα.

Ο ρόλος του ως νεοεκλεγέντος βουλευτή επικρίθηκε από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα της πρώην ανατολικογερμανικής δικτατορίας.

Επίσης, έρευνα του τηλεοπτικού δικτύου ZDF αποκάλυψε ότι ορισμένοι νεοεκλεγέντες βουλευτές της AfD, οι οποίοι ήταν μέλη και της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαν δεσμούς με ακροδεξιές ομάδες. Μεταξύ αυτών, ορισμένοι υπήρξαν μέλη της μετέπειτα εκτός νόμου οργάνωσης «Πιστοί στην Πατρίδα Γερμανική Νεολαία» (HDJ). Σε κάποια φάση, ένας εξ αυτών είχε ηγηθεί της οργάνωσης, ενώ σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD έγραψε μια βιογραφία που περιγράφηκε ως «φόρος τιμής στον εθνικοσοσιαλισμό». Μεταξύ των μελλοντικών βουλευτών περιλαμβάνεται ένας αριθμός ατόμων με φιλοκρεμλινικούς δεσμούς, καθώς και ορισμένοι που επισκέφθηκαν μέλη του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.

Το αν η AfD, η οποία εξασφάλισε το 44% των εδρών, θα σχηματίσει κυβέρνηση κρατιδίου, γεγονός που θα την καθιστούσε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που καταλαμβάνει την εξουσία στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να βρει άλλους ομοϊδεάτες βουλευτές που ενδεχομένως να προσχωρήσουν σε αυτήν, ή ένα μεμονωμένο κόμμα πρόθυμο να τη στηρίξει. Μέχρι στιγμής, τα συστημικά κόμματα έχουν αρνηθεί να εισέλθουν σε συνασπισμό με την AfD, η οποία κατέχει λίγο λιγότερο από το ήμισυ των 83 εδρών στο κρατίδιο, τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία.

Διαμαρτυρίες κατά της AfD έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 20 πόλεις σε όλη τη Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο, ως απάντηση στη νίκη του κόμματος την περασμένη Κυριακή, και εν όψει δύο κρίσιμων περιφερειακών εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Προπομερανία, όπου η AfD αναμένεται να καταγράψει υψηλά ποσοστά.

Πηγή: The Guardian