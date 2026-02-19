Ελεύθερος αφέθηκε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου από το αστυνομικό τμήμα, στο οποίο κρατείτο μετά τη σημερινή σύλληψη του.

Σύμφωνα με το BBC, ο Άντριου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένος στο πίσω μέρος ενός οχήματος που έφευγε από το τμήμα του Aylsham λίγο μετά τις 19:00 (21:00, ώρα Ελλάδος).

Παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το τι θα ακολουθήσει, καθώς η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

Ένα τέτοιο φωτογραφικό ντοκουμέντο είναι πρωτοφανές. Μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας στα χέρια της αστυνομίας για ένα σκάνδαλο που απασχολεί τη παγκόσμια κοινότητα.

Νωρίτερα, η βρετανίδα δικηγόρος Κλόι Τζέι μίλησε στο CNN για την πολυπλοκότητα της υπόθεσης του.

«Είναι απίθανο να τον κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής» δήλωσε η Τζέι. «Το πιο πιθανό είναι να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ενώ θα διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες για να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να αποφασίσουν εάν θα απαγγελθούν, τελικά, κατηγορίες».

Κάμερες και δημοσιογράφοι έχουν στηθεί έξω από το σπίτι του και τον περιμένουν από στιγμή σε στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγαπημένος γιο ςτης Βασίλισσας Ελισάβετ ανακρίθηκε για ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας της κοιλάδας του Τάμεση

«Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση είναι σε θέση να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της ανάρμοστης διαγωγής σε δημόσιο αξίωμα.

Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση».

Είναι κατανοητό ότι οι αστυνομικές έρευνες στο Μπέρκσαϊρ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Άντριου φαίνεται «ζαλισμένος» και «σοκαρισμένος», λέει ο πρώην γραμματέας Τύπου της Βασίλισσας

«Φαινόταν ζαλισμένος, φαινόταν σοκαρισμένος, ήταν σκυφτός», λέει η πρώην γραμματέας Τύπου της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η φωτογραφία κατά την αποχώρηση του από το αστυνομικό τμήμα, θυμίζει στους ανθρώπους την «εξαιρετική πτώση του από τη χάρη», λέει η Αλίσα Άντερσον στο BBC News.

Τα σημερινά γεγονότα θα αφήσουν τη βασιλική οικογένεια να αισθάνεται «πληγωμένη» και «συντετριμμένη», προσθέτει. Η Άντερσον ρωτήθηκε επίσης για τη δήλωση του βασιλιά Κάρολου μετά τη σύλληψη του αδελφού του και για το αν ο Κάρολος έχει ενεργήσει διαφορετικά από τη μακαρίτισσα μητέρα του.

Επαινεί την «ταχύτητα» της αντίδρασης του βασιλιά Κάρολου, αλλά λέει ότι η μακαρίτισσα βασίλισσα «δεν είχε στη διάθεσή της τα στοιχεία που έχει σήμερα ο βασιλιάς», αναφερόμενη στην πρόσφατη δημοσίευση των αρχείων Έπστιν.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Αστυνομία εθεάθη νωρίς το πρωί στο Σάντρινγχαμ, όπου διαμένει ο νεότερος αδελφός του βασιλιά. Έξι αμάξια, χωρίς διακριτικά, έφτασαν στην κατοικία του στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οκτώ άτομα με πολιτικά ρούχα, φαίνονταν να είναι αστυνομικοί, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή που φέρει η Αστυνομία.

Οι καταιγιστικές αυτές εξελίξεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού στον παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν.

Ωστόσο, ο 66χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου έχει αρνηθεί, επανειλημμένα, πως έχει παραβεί τον νόμο.

Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο Wood Farm, την πρώην κατοικία του Πρίγκιπα Φιλίππου. Αργότερα, ένα κομβόι οχημάτων φωτογραφήθηκε να απομακρύνεται από το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν καταγγελίες σχετικά με εμπόριο ανθρώπων που προέκυψαν μέσα από τον τεράστιο όγκο εγγράφων για τον Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διεξάγει «προκαταρκτικές έρευνες» για ισχυρισμούς που αφορούν προσωπικούς φρουρούς του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι «δεν έχει εντοπιστεί παρανομία», αλλά οι αρχικές έρευνες έχουν ξεκινήσει για να εξακριβωθούν οι καταγγελίες.

Βασιλιάς Κάρολος: «Η υπόθεση πρέπει να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης»

«Δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς», ήταν η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου γισα τη σύλληψη του μικρότερου αδερφού του, Άντριου.