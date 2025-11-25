Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, και συγκεκριμένα εννέα παιδιά και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου προς Τρίτη, σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, εν μέσω της έντονης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών.

«Περί τα μεσάνυχτα στην επαρχία Χοστ, πακιστανικές δυνάμεις εισέβαλαν και βομβάρδισαν το σπίτι ενός κατοίκου. Εννέα παιδιά, πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια, σκοτώθηκαν», δήλωσε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ μέσω X.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν κατήγγειλε επίσης επιθέσεις των πακιστανικών δυνάμεων στις παραμεθόριες επαρχίες Κουνάρ και Πάκτικα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα ακόμη άτομα.

Τα περιστατικά έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με την Ισλαμαμπάντ, και μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε σημειωθεί επίθεση καμικάζι εναντίον αρχηγείου συνοριοφυλάκων σε επαρχία του Πακιστάν κοντά στα σύνορα, με τρεις νεκρούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναληφθεί η ευθύνη για το χτύπημα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 11 Νοεμβρίου, άλλη επίθεση έξω από δικαστήριο στην Ισλαμαμπάντ είχε ως αποτέλεσμα 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Την ευθύνη είχε αναλάβει το Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ), που μοιράζεται την ιδεολογία με τους αφγανούς Ταλιμπάν που επανέφεραν την εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε «τρομοκρατικό πυρήνα» που «καθοδηγείται από διοικητές με έδρα το Αφγανιστάν».

Μετά από σπάνιας έντασης συγκρούσεις στα σύνορα τον Οκτώβριο, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Παρόλα αυτά, οι διαφωνίες σε θέματα ασφαλείας έχουν εμποδίσει την κατάρτιση σαφών όρων, παρά τους πολλούς κύκλους διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από: Reuters