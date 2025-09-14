Ο Αμερικανός απεσταλμένος αρμόδιους για τους ομήρους Άνταμ Μπέλερ δήλωσε το Σάββατο, στη διάρκεια σπάνιας επίσκεψης Αμερικανού αξιωματούχου στην Καμπούλ, ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ανταλλαγή κρατουμένων με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

«Ο Άνταμ Μπέλερ, αναφορικά με το ζήτημα των πολιτών που είναι φυλακισμένοι στο Αφγανιστάν και τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα ανταλλάξουν τους κρατούμενούς τους», ανακοίνωσε το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, του Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ, μετά τη συνάντησή τους.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ανταλλαγή αυτή, την οποία ακόμη δεν έχει σχολιάσει η Ουάσινγκτον.

Τουλάχιστον ένας Αμερικανός πολίτης, ο Μάχμουντ Χαμπίμπι, πιστεύεται ότι κρατείται στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του, όμως οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι εμπλέκονται στην εξαφάνισή του το 2022.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θεωρεί την κράτηση του Χαμπίμπι ένα από τα βασικά ζητήματα που εμποδίζει την Ουάσινγκτον να εξετάσει να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με το Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν ωστόσο τονίζουν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται, τρία χρόνια αφότου εξαφανίστηκε από την Καμπούλ.

Πέρυσι οι Ταλιμπάν απέρριψαν πρόταση να ανταλλάξουν τον Χαμπίμπι με τον Μοχάμαντ Ραχίμ αλ Αφγκάνι, τον φερόμενο βοηθό του Οσάμα μπιν Λάντεν, τον τελευταίο Αφγανό που κρατείται στη φυλακή του Γκουαντάναμο.

Τον Μάρτιο ένας άλλος Αμερικανός, ο Τζορτζ Γκλέζμαν τον οποίο κρατούσαν επί δύο χρόνια οι Ταλιμπάν, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από επίσκεψη του Μπέλερ στην Καμπούλ.

Το Σάββατο ο Αμερικανός αυτός αξιωματούχος, συνοδευόμενος από τον πρώην απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν Ζαλμάι Χαλιλζάντ, συζήτησε το θέμα των κρατουμένων με τον επικεφαλής της αφγανικής διπλωματίας Αμίρ Χαν Μουτάκι.

Δεκάδες αλλοδαποί έχουν συλληφθεί από τις Αρχές των Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, όταν αυτοί επέστρεψαν στην εξουσία.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία ανακοίνωσε τον επαναπατρισμό ενός Ρώσου εθνογράφου που κρατούνταν στο Αφγανιστάν επί σχεδόν δύο μήνες.

«Κρατείτο στο Αφγανιστάν από τον Ιούλιο, κατηγορούμενος για διάφορα αδικήματα (…) και απελευθερώθηκε από τις αφγανικές αρχές έπειτα από αίτημα της ρωσικής πλευράς, με δεδομένες τις φιλικές σχέσεις» μεταξύ του Αφγανιστάν και της Ρωσίας, της μοναδικής χώρας στον κόσμο που έχει αναγνωρίσει τις αρχές των Ταλιμπάν, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τον Ιούλιο του 2024 η Καμπούλ είχε επισημάνει ότι συζητά με την Ουάσινγκτον το θέμα των κρατουμένων και τον Ιανουάριο δύο Αμερικανοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι με αντάλλαγμα έναν Αφγανό μαχητή, τον Χαν Μοχάμεντ, που είχε καταδικαστεί για ναρκοτρομοκρατία στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις με τις άλλες χώρες, κυρίως με τις ΗΠΑ.

Το Σάββατο το αφγανικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε και πάλι «την αποκατάσταση των κανονικών σχέσεων» μεταξύ Ουάσινγκτον και Καμπούλ, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν «άλυτα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις».

Πολλές χώρες, όπως το Πακιστάν, η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, έχουν διατηρήσει ανοικτές τις πρεσβείες τους στην Καμπούλ μετά το 2021.