Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Χωρίς θετικό αποτέλεσμα κατέληξε ο πιο πρόσφατος γύρος επαφών μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, όπως γνωστοποίησε η κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν κατηγόρησαν το Ισλαμαμπάντ για το αδιέξοδο, υποστηρίζοντας πως η πακιστανική πλευρά δεν έδειξε πρόθεση να συνεργαστεί για τη διατήρηση της εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «το Πακιστάν επιχείρησε να μεταθέσει το βάρος της ασφάλειας αποκλειστικά στην αφγανική κυβέρνηση, αποφεύγοντας να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια είτε της περιοχής είτε της ίδιας της χώρας του».

Πρόσθεσε επίσης πως η έλλειψη συνεργασίας από την πακιστανική αντιπροσωπεία οδήγησε στην αποτυχία των συνομιλιών, «παρά τις προσπάθειες του Ισλαμικού Εμιράτου και των μεσολαβητών να υπάρξει πρόοδος».

Από τη μεριά του Πακιστάν, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων.

Ο υπουργός Πληροφόρησης, Αταουλάχ Ταράρ, με ανάρτησή του στο X, άφησε πάντως να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες δεν απέδωσαν, σημειώνοντας πως «το Αφγανιστάν οφείλει να τηρεί τις διεθνείς και περιφερειακές δεσμεύσεις του όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας».

Ο ίδιος επισήμανε ότι το Πακιστάν «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της κυριαρχίας του».

Οι διαβουλεύσεις διεξήχθησαν την Πέμπτη 6/11, στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ, έπειτα από μια εβδομάδα σφοδρών συγκρούσεων. Ωστόσο, παρά τη διαμεσολάβηση τρίτων χωρών, δεν υπήρξε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εντάσεων στα σύνορα των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ