Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Το Αφγανιστάν χρειάζεται 128,8 εκατ. δολάρια για την αποκατάσταση κατοικιών, σχολείων και βασικών υπηρεσιών στις σεισμόπληκτες ανατολικές επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με αξιολόγηση που εκπονήθηκε υπό τα Ηνωμένα Έθνη και που προειδοποιεί ότι η ανοικοδόμηση αντιμετωπίζει «σημαντικές ελλείψεις» καθώς η στήριξη των δωρητών προς τη χώρα μειώνεται σημαντικά.

Η Κοινή Αξιολόγηση Αναγκών Ταχείας Ανάκαμψης (Joint Rapid Recovery Needs Assessment/ JRRNA), που διενεργήθηκε μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΕ και την ADB, παρουσιάζει επιγραμματικά ένα τριετές σχέδιο για την ανοικοδόμηση κατοικιών και την αποκατάσταση υγειονομικών υποδομών, συστημάτων υδροδότησης και καλλιεργειών στις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Νανγκαρχάρ και Λαγκμάν.

Η εκτίμηση αυτή διατυπώνεται ενώ η βοήθεια προς το Αφγανιστάν συρρικνώνεται, με τα Ηνωμένα Έθνη να εκτιμούν ότι φέτος χρειάζονται 3,2 δισεκ. δολάρια και αντίστοιχο ποσό το 2026, με λιγότερα από τα μισά να έχουν χρηματοδοτηθεί.

«Οι σεισμόπληκτες κοινότητες υφίστανται ήδη πιέσεις λόγω της ξηρασίας, των μαζικών επιστροφών και της απότομης οικονομικής συρρίκνωσης», δήλωσε στο Reuters ο Στίβεν Ροντρίγκεζ, αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. «Έχουν απομείνει πολύ περιορισμένες δυνατότητες για να αντιμετωπιστεί ένα ακόμα σοκ».

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Ταλιμπάν και της κυβερνητικής αρχής διαχείρισης καταστροφών δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Η JRRNA αναφέρει ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές 86,6 εκατ. δολαρίων σε 10 περιφέρειες, επηρεάζοντας 56.000 οικογένειες, με πάνω από 6.200 σπίτια να έχουν καταρρεύσει, 2.000 να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 22 υγειονομικές εγκαταστάσεις και 80 σχολεία να έχουν πληγεί. Ο λογαριασμός για την πλήρη ανάκαμψη θα είναι μεγαλύτερος, στα 128,8 εκατ. δολάρια.

Η στέγαση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, με κόστος 54,9 εκατ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση χιλιάδων σπιτιών. Η εκπαίδευση χρειάζεται 14,9 εκατ. δολάρια, ενώ πολύ περισσότερα κεφάλαια χρειάζονται για την ύδρευση, την άρδευση, τις καλλιέργειες και τους αγροτικούς δρόμους.

Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν προσφέρει σκηνές και μετρητά σε χιλιάδες οικογένειες, με σχεδόν 10.000 νοικοκυριά να χρειάζονται επειγόντως κατάλυμα και 7.700 άνθρωποι να παραμένουν εκτοπισμένοι.

Ο Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η βοήθεια περιορίζει τις επείγουσες πιέσεις αλλά χωρίς μακροπρόθεσμες επενδύσεις δεν επαρκεί για να βοηθήσει οικογένειες, να μην βρίσκονται πλέον στο όριο της επιβίωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι βασικός δωρητής προχώρησε φέτος σε περικοπή 80–90 εκατ. δολαρίων, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κλείσουν πάνω από 400 κέντρα υγείας το πρώτο εξάμηνο του 2025, προσθέτοντας ότι οι βασικές υπηρεσίες είχαν ήδη περιοριστεί καθώς οι ανάγκες αυξάνονται. Δεν διευκρίνισε ποιος είναι ο δωρητής αυτός.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να αναζητήσει 150 εκατ. δολάρια για υποδομές, θέσεις εργασίας και στήριξη του ιδιωτικού τομέα την επόμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων 43 εκατ. δολαρίων για την επανένταξη προσφύγων που επέστρεψαν, αλλά ο Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι δεν είναι σαφές πόσα χρήματα θα προσφέρουν οι δωρητές.

Το Αφγανιστάν έχει απορροφήσει μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο αναγκαστικές επιστροφές προσφύγων. Ο Ροντρίγκεζ είπε ότι 4,3 εκατ. με 4,5 εκατ. Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το 2021, με στοιχεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να δείχνουν ότι έως 2,5 εκατ. άλλοι στο Ιράν και 1,7 εκατ. στο Πακιστάν μπορεί να επιστρέψουν εάν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές.

«Η δυνατότητα απορρόφησης έχει ήδη ξεπεραστεί», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το 88% αυτών που επιστρέφουν έχουν χρέη και μόνο το 4% έχουν εργασία με τακτικές αποδοχές. Με 400.000 νεαρούς Αφγανούς να εισέρχονται στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο, ο Ροντρίγκεζ προειδοποίησε ότι οι καθυστερήσεις στην ανοικοδόμηση δημιουργούν τον κίνδυνο να τροφοδοτηθούν κοινωνικές εντάσεις και η μετανάστευση προς το εξωτερικό.