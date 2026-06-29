Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί οι οποίοι διεξήχθησαν τη νύχτα από το Πακιστάν στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσαν ή τραυμάτισαν «δεκάδες άμαχους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», κατήγγειλε σήμερα ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

The attacks resulted in the deaths and injuries of dozens of civilians, including women and children.

We strongly condemn this cowardly act of aggression and consider it a crime and an act of brutality. pic.twitter.com/oSUjGUvcPA — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) June 29, 2026

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές στις επαρχίες Πάκτικα, Πάκτια και Κουνάρ, επιβεβαίωσε ο Μουτζάχιντ, που χαρακτήρισε «άνανδρη επίθεση», «έγκλημα» και «πράξη βαρβαρότητας» τις νέες αεροπορικές επιδρομές.