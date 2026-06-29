Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί οι οποίοι διεξήχθησαν τη νύχτα από το Πακιστάν στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσαν ή τραυμάτισαν «δεκάδες άμαχους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», κατήγγειλε σήμερα ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές στις επαρχίες Πάκτικα, Πάκτια και Κουνάρ, επιβεβαίωσε ο Μουτζάχιντ, που χαρακτήρισε «άνανδρη επίθεση», «έγκλημα» και «πράξη βαρβαρότητας» τις νέες αεροπορικές επιδρομές.

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