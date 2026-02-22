Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εξαιτίας πακιστανικών αεροπορικών επιδρομών στις επαρχίες Νανραγκάρ και Πακτίκα, στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με την αφγανική κυβέρνηση.

«Βομβάρδισαν άμαχους συμπατριώτες μας στις επαρχίες Νανραγκάρ και Πακτίκα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Πακιστάν είχε ανακοινώσει ότι έπληξε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, σε αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του από ένοπλες ομάδες που φέρονται να έχουν την υποστήριξη της Καμπούλ.

The terrorist army of Pakistan attacked the house of poor farmer in Afghanistan, killing 17 members of his family including women and children when they were sleeping tonight. pic.twitter.com/N03wjj38gg — WeLfairStAtE (@khanRiyadh) February 22, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις, βάσει πληροφοριών, σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών», ανέφερε η ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, επικαλούμενη τρεις επιθέσεις από την αρχή του Ραμαζανιού.

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021. Το Πακιστάν κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις στο έδαφός του, κάτι που αρνείται η αφγανική κυβέρνηση.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP