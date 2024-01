Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη μέσα σε λεωφορείο η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκατέσσερις σε σιιτικό προάστιο της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, χώρας με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν, δήλωσε ότι η έκρηξη έγινε στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρτσί, όπου κατοικούν κυρίως μέλη της κοινότητας των σιιτών Χαζάρων, η οποία υφίσταται ιστορικά σκληρή καταστολή.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δυστυχώς δυο πολίτες που επέβαιναν στο λεωφορείο σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Ζαντράν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο τοπικός βραχίονας του ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω Telegram.

