Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, διευκρίνισαν οι Αμερικανοί σεισμολόγοι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση ως την Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πρόσθεσαν ότι άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.