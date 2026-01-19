Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη συνοικία Σαχρ ε Ναου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, με αποτέλεσμα άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης των Ταλιμπάν.
Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.
It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.
There have been fatalities and injuries.
The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu
— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.
Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.
Massive Explosion at a Chinese Restaurant in Kabul
Sources told on Monday (Jan 19) that a powerful explosion occurred at the “Chinese Restaurant” in the Shahr-e-Naw area of Kabul.
The Taliban have not yet commented on the incident.
Details awaited.
Source @aamajnews_24 pic.twitter.com/00It9OMwgV
— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026