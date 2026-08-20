Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο Αφγανοί υπάλληλοι της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών (UNAMA), οι οποίοι είχαν συλληφθεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 9 Αυγούστου στην πόλη Χεράτ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Η είδηση της απελευθέρωσής τους επιβεβαιώθηκε επισήμως από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η περιπέτεια των δύο μελών του προσωπικού του Οργανισμού σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τη χώρα.

Οι συλλήψεις τους είχαν γίνει γνωστές μόλις λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της πέμπτης επετείου από την ανακατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, γεγονός που είχε προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές.

Αδιευκρίνιστες οι κατηγορίες και το καθεστώς κράτησης

Παρά την αίσια έκβαση της υπόθεσης, το πέπλο μυστηρίου γύρω από τους λόγους που οδήγησαν στη σύλληψή τους δεν έχει διαλυθεί.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ντουζαρίκ, οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκαν οι δύο υπάλληλοι, καθώς και οι ακριβείς κατηγορίες που τους βάραιναν από τις τοπικές αρχές, παραμένουν πλήρως ασαφείς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή τους, υπογραμμίζοντας πως η αποστολή είναι απόλυτα ικανοποιημένη με την απελευθέρωσή τους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η προτεραιότητα του Οργανισμού είναι το γεγονός ότι οι δύο εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και, κυρίως, ότι έχουν απαλλαγεί από κάθε νομικό βάρος, μη αντιμετωπίζοντας περαιτέρω δικαστικά ζητήματα ή διώξεις.