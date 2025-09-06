Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως, μετά τους τρεις καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν το Αφγανιστάν μέσα σε μία εβδομάδα, με τον πρώτο να σημειώνεται τη νύχτα της Κυριακής προς

Δευτέρα, μεγέθους 6 Ρίχτερ και εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός ισοπέδωσε ολόκληρα χωριά, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 2.200 ανθρώπων, ενώ πάνω από 3.600 τραυματίστηκαν και πολλοί παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, διασώστες και επιζήσασες καταγγέλλουν ότι πολλές γυναίκες αφέθηκαν εσκεμμένα χωρίς βοήθεια εξαιτίας του αυστηρού θρησκευτικού κώδικα που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν.

🇦🇫 Afghan women were left to die in the wake of the country’s 6.6 magnitude earthquake because of Taliban rules forbidding unrelated men to have contact with them, The Telegraph has been told Read more ⬇️https://t.co/tMT9vDnWfL — The Telegraph (@Telegraph) September 5, 2025



Ο κώδικας αυτός απαγορεύει στους άνδρες διασώστες να αγγίζουν γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή γυναικών σε ομάδες διάσωσης.

Μια επιζήσασα ανέφερε ανώνυμα, πως είδε διασώστες να αγνοούν τραυματισμένες γυναίκες.

«Μας έσπρωξαν στην άκρη και φρόντισαν μόνο τους άνδρες. Μας άφησαν να αιμορραγούμε. Κανείς δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση αυτή των Ταλιμπάν έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν λόγο για εγκληματική αμέλεια και κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και την ισότιμη περίθαλψη.