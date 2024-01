Δύο από τους επιβάτες του ρωσικού Falcon που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού Αφγανιστάν είναι νεκροί, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας ότι οι τέσσερις επιζώντες βρίσκονται ήδη με στελέχη της κυβέρνησής τους που έφτασαν στη ζώνη αυτή.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι μεταξύ των επιζώντων.

«Η ερευνητική ομάδα του Ισλαμικού Εμιράτου συνεχίζει τις προσπάθειες για να φτάσει και να παράσχει βοήθεια στα υπόλοιπα άτομα», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, χάθηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας, τη Rossaviatsia. Εκτελούσε ναυλωμένη πτήση μεταφοράς ασθενούς από το Αεροδρόμιο Ουταπάο της Πατάγια, στην Ταϊλάνδη, με προορισμό τη Μόσχα, μέσω Ινδίας και Ουζμπεκιστάν. Επρόκειτο για ένα Aviation Falcon 10 της γαλλικής εταιρείας Dassault, κατασκευής 1978.

A Russian passenger plane en route from India to Moscow has crashed in Afghanistan.

Gazpromavia’s Falcon 900B took off from the Indian city of Gaya. The pilots reported technical problems and were about to make an unscheduled landing while crossing the border with Tajikistan.… pic.twitter.com/TrBb24zYKq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 21, 2024