Οι μισές από τις γυναίκες στο Αφγανιστάν βγαίνουν τώρα από τα σπίτια τους μόνο μία ή δύο φορές τον μήνα, καθώς οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τους Ταλιμπάν περιστέλλουν την ελευθερία μετακίνησής τους και τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών U.N. Women.

Καθώς οι Ταλιμπάν ετοιμάζονται να τιμήσουν αυτήν την εβδομάδα την πέμπτη επέτειο από την επιστροφή τους στην εξουσία, το Αφγανιστάν παραμένει η μόνη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει στα κορίτσια να φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις γυναίκες στα Πανεπιστήμια, σημειώνει η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, η οποία προάγει την ισότητα των φύλων.

«Μισή δεκαετία μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, το Αφγανιστάν έχει συστηματικά καταργήσει τα δικαιώματα του μισού του πληθυσμού, γεγονός που το καθιστά παγκόσμια εξαίρεση», σημειώνει η U.N. Women σε ανακοίνωσή της.

Ο Σαΐφ-ουλ-Ισλάμ Χαϊμπέρ, εκπρόσωπος του Υπουργείου για τη Διάδοση της Αρετής και την Πρόληψη της Κακίας, που επιβάλλει πολλούς από τους κανόνες της κυβέρνησης στις γυναίκες, δήλωσε στο Reuters ότι οι πληροφορίες για γυναίκες που δεν αισθάνονται ασφαλείς να βγουν από τα σπίτια τους είναι εσφαλμένες και ότι οι γυναίκες στη χώρα έχουν πρόσβαση σε όλα τους τα δικαιώματα. «Είναι η πρώτη φορά σε σχεδόν 50 χρόνια που όλοι οι πολίτες του Αφγανιστάν αισθάνονται ότι ζουν σε (συνθήκες) ασφάλειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα βαίνει προς μια «θετική κατεύθυνση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές Τρίτη η UNESCO, οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει τη συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκτιμώμενου αριθμού 2,4 εκατομμυρίων κοριτσιών στο Αφγανιστάν από το 2021 που επέστρεψαν στην εξουσία.

H U.N. Women επισήμανε επίσης ότι οι Αρχές των Ταλιμπάν έχουν εκδώσει πάνω από 100 διατάγματα που στοχεύουν τις γυναίκες και τα κορίτσια, θεσμοθετώντας τις διακρίσεις και βαθαίνοντας αυτό που περιέγραψε ως την πιο σοβαρή κρίση των δικαιωμάτων των γυναικών στον κόσμο.

Οι Ταλιμπάν επιχειρηματολογούν ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών βάσει της δικής τους ερμηνείας του ισλαμικού νόμου και της αφγανικής κουλτούρας.

Πάνω από τις μισές γυναίκες που ρωτήθηκαν από την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ δήλωσαν ότι βγαίνουν από το σπίτι δύο ή λιγότερες φορές τον μήνα, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα είπαν ότι δεν αισθάνονται ασφάλεια να βγουν από το σπίτι χωρίς να συνοδεύονται από έναν άνδρα συγγενή, γνωστό ως mahram.

Οι περιορισμοί έχουν επίσης πυροδοτήσει μια κρίση επιδείνωσης της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών. Επτά στις 10 γυναίκες χαρακτήρισαν την ψυχική τους υγεία «κακή» ή «πολύ κακή», επικαλούμενες την απομόνωση, την απώλεια ευκαιριών και την περιορισμένη πρόσβαση σε δίκτυα υποστήριξης.

Η U.N. Women προειδοποίησε ότι πρόσφατα διατάγματα αποδυνάμωσαν περαιτέρω τη νομική προστασία των γυναικών. Μέτρα που εισήχθησαν φέτος κατήργησαν τη νομική ισότητα ανδρών και γυναικών ενώπιον του νόμου, ενίσχυσαν την εξουσία των ανδρών μέσα στο γάμο και κατέστησαν δυσκολότερο για τις γυναίκες να επιδιώξουν διαζύγιο, σημείωσε.

Οι γυναίκες παραμένουν επίσης σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από την οικονομία. Μόνον το 7% των γυναικών απασχολείται σε σύγκριση με το 84% των ανδρών, σύμφωνα με την έκθεση της U.N. Women, η οποία διευκρίνισε ότι αυτή βασίστηκε σε έρευνα που έγινε από πόρτα σε πόρτα στην οποία μετείχαν 2.190 άνθρωποι από τον Φεβρουάριο ως τον Μάρτιο του 2025 και τηλεφωνικές έρευνες κατά τις οποίες ρωτήθηκαν 2.811 άνθρωποι από τον Απρίλιο ως τον Μάιο της φετινής χρονιάς.