Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον 5 νεκροί και 6 τραυματίες είναι ο απολογισμός των νέων συγκρούσεων που ξέσπασαν σήμερα στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για την ευθύνη του αιματηρού επεισοδίου.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος νοσοκομείου στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ, «πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Οι μάχες σημειώνονται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς στην Κωνσταντινούπολη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την παγίωση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί στις 19 Οκτωβρίου στη Ντόχα, μετά από εβδομάδες εντάσεων και βομβαρδισμών εκατέρωθεν.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τουλάχιστον 50 άμαχοι σκοτώθηκαν και 447 τραυματίστηκαν στην αφγανική πλευρά των συνόρων μέσα σε μία μόλις εβδομάδα συγκρούσεων, ενώ στην Καμπούλ πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εκρήξεις. Από την πλευρά του, ο πακιστανικός στρατός κάνει λόγο για 23 νεκρούς στρατιώτες και 29 τραυματίες, χωρίς να παρέχει στοιχεία για απώλειες αμάχων.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ