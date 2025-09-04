Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον ισχυρό σεισμό του Σαββάτου μεγέθους 6,3 βαθμών που έπληξε την περιοχή της Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, ανέφερε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Συγκεκριμένα, τους 2.053 έφθασε ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, στον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Η επαρχία επαρχία Κουνάρ, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.