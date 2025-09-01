Εφιαλτικές είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ του Αφγανιστάν, μετά τον φονικό σεσιμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, που έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε περισσότερους από 800 ανθρώπους, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 2.800 τραυματίες και ανυπολόγιστο αριθμό ζημιών σε υποδομές.

Άνθρωποι σκάβουν με γυμνά χέρια στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, ενώ τραυματίες μεταφέρονται συνεχώς στο νοσοκομείο με ελικόπτερα. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα, όπως τον Guardian, κυριολεκτικά δεν υπάρχει σπίτι χωρίς νεκρούς.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες:

This is incredibly sad and I’m so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been. Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n — Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025





Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά (UNICEF), αναφέρει ότι έχει τοπικές ομάδες επί τόπου που συντονίζονται με τις τοπικές αρχές για να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Η οδική πρόσβαση στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη, αλλά πιθανότατα εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί, λέει ο Salam Al Janabi στο BBC από το γραφείο της UNICEF στην Καμπούλ.

«Επειδή είναι τόσο ορεινό, είναι χτισμένα σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο, οπότε όλα καταρρέουν το ένα πάνω στο άλλο», λέει.

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities pic.twitter.com/rCE6b3WzSU — UN Afghanistan (@unafghanistan) September 1, 2025

Βασικές προτεραιότητες για τον οργανισμό αποτελούν η υγεία, η προστασία των παιδιών, το νερό και η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, λέει ο Al Janabi.

Αν και οι Αφγανοί σε όλη τη χώρα είναι συνηθισμένοι στους σεισμούς, λέει ότι αυτό δεν αλλάζει την αίσθηση του επείγοντος να αντιδράσουν αυτή τη φορά.

«Δεν έχει σημασία που το έχεις ξανακάνει αυτό, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι τραγικό, είναι δύσκολο».

Άνδρας ήταν μισοθαμμένος για ώρες

Ένας άνδρας που έχασε τη σύζυγο και τους δύο γιους του στον σεισμό είπε ότι ήταν «μισοθαμμένος και ανίκανος να βγει», όπως περιέγραψε τις στιγμές μετά την καταστροφή.

Ο Sadiqullah, ο οποίος ζει στην περιοχή Maza Dara του Nurgal, είπε ότι ξύπνησε από έναν κρότο που ακουγόταν σαν μια μεγάλη καταιγίδα που πλησίαζε. Είπε ότι ένιωθε σαν να σειόταν ολόκληρο το βουνό.

Έτρεξε εκεί που κοιμόντουσαν τα παιδιά του και κατάφερε να σώσει τρία από αυτά, αλλά όταν πήγε να επιστρέψει για να μαζέψει την υπόλοιπη οικογένειά του, το δωμάτιο έπεσε πάνω του.

«Ήμουν μισοθαμμένος και ανίκανος να βγω. Η γυναίκα μου και οι δύο γιοι μου είναι νεκροί και ο πατέρας μου είναι τραυματίας και βρίσκεται στο νοσοκομείο μαζί μου. Μείναμε παγιδευμένοι για τρεις με τέσσερις ώρες μέχρι που έφτασαν άνθρωποι από άλλες περιοχές και με τράβηξαν έξω», είπε στο Associated Press από το νοσοκομείο Nangarhar, όπου νοσηλεύεται.

Όταν ο σεισμός χτύπησε, ο Φαριντουλάχ Φαζλί κοιμόταν στο σπίτι του στην Ασανταμπάντ, στις όχθες του ποταμού Κουνάρ. Ξύπνησε από τη δόνηση.

«Έγινε ένας πολύ ισχυρός σεισμός, συνοδευόμενος από ήχους που ήταν πολύ τρομακτικοί», λέει στο BBC News μέσω WhatsApp. «Δεν κοιμηθήκαμε μέχρι το πρωί. Μετά τον σεισμό, υπήρξαν μικρές δονήσεις, και εξακολουθούν να υπάρχουν».

Ντύθηκε και κατευθύνθηκε βιαστικά προς την κλινική στην πόλη, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να δει αν μπορούσε να προσφέρει τη βοήθειά του.

Βοήθησε στη μεταφορά των νεκρών και των τραυματιών σε ασθενοφόρα για να μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο νοτιότερα στην επαρχία Νανγκαρχάρ.

«Ήταν μια πολύ τρομακτική κατάσταση, απλώς μια ατμόσφαιρα φόβου και τρόμου», λέει ο Φαζλί.

Ένας ασθενής φτάνει κάθε πέντε λεπτά

Ο Δρ. Muladad δεν μπορούσε να κοιμηθεί όλη τη νύχτα, καθώς έπρεπε να ηγηθεί του προσωπικού του για να περιθάλψει ένα κύμα ασθενών. Είναι ο επικεφαλής του επαρχιακού νοσοκομείου στην Asadabad, την πρωτεύουσα της επαρχίας Kunar.

Λέει ότι δέχονται «έναν ασθενή κάθε πέντε λεπτά» και ότι όλο το νοσοκομείο είναι γεμάτο τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 188 τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών – μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ώρες, με τους ασθενείς να αναγκάζονται να ξαπλώνουν στο έδαφος αφού εξαντλήθηκαν οι θέσεις σε κρεβάτια.

Ο Δρ. Muladad περιέγραψε την κατάσταση ως «κρίση» που δεν θα περίμενε ποτέ και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νοσοκομείο.