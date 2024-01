Ανταποκριτής του ιαπωνικού πρακτορείου ειδήσεων Kyodo στην Καμπούλ, ο Εχσάν Ακμπαρί, συνελήφθη από την υπηρεσία πληροφοριών του de facto καθεστώτος των Ταλιμπάν, ανακοίνωσε η συλλογικότητα Κέντρο Δημοσιογράφων του Αφγανιστάν (Afghanistan Journalists Center, AFJC), ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του.

Ο αδελφός του ρεπόρτερ είπε στη συλλογικότητα υπεράσπισης των δημοσιογράφων πως ο Ακμπαρί συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και ο φορητός υπολογιστής, η φωτογραφική μηχανή και τα κινητά τηλέφωνά του κατασχέθηκαν κατόπιν από μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το AFJC τόνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα πως αυτή ήταν η τρίτη σύλληψη εργαζομένων στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα. Δύο εργαζόμενοι σε αφγανικό πρακτορείο ειδήσεων τέθηκαν υπό κράτηση τη 18η Ιανουαρίου, προτού αφεθούν ελεύθεροι μετά την καταβολή εγγύησης την 20ή, εξήγησε.

Οι συλλήψεις των δημοσιογράφων επιτείνουν την ατμόσφαιρα «φόβου και αυτολογοκρισίας» των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στο Αφγανιστάν, επισήμανε η οργάνωση.

“Disturbed by the detention of Ehsan Akbari, a dedicated local reporter for Kyodo news agency. AFJC condemns this act and urges his prompt release. We also call on the GDI to protect media rights and halt journalist suppression in Afghanistan.”@IFEX https://t.co/fNgSrb8502 pic.twitter.com/EOgPQGMxoK

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Afghanistan Journalists Center (@AFJC_Media) January 21, 2024