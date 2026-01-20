Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κινεζικό εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Sources told TOLOnews that an explosion occurred moments ago in the Shahr-e-Naw area of Kabul. According to the sources, several civilians have been killed and others injured as a result of the explosion. The nature of the explosion is not yet clear, and security… pic.twitter.com/qjntPc1iPS — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) January 19, 2026

Το εστιατόριο, που λειτουργεί μέσα σε ξενοδοχείο στη συνοικία Shahr-e-Naw, μια από τις πιο φυλασσόμενες ζώνες της Καμπούλ με γραφεία, εμπορικά κέντρα και ξένες αποστολές, ήταν δημοφιλές κυρίως στην τοπική κοινότητα κινέζων μουσουλμάνων πελατών και συνιδιοκτησία ενός Κινέζου, της συζύγου του και ενός Αφγανού συνεργάτη τους.

Οι αρχές των Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην κουζίνα, με ένα Κινέζο υπήκοο και έξι Αφγανούς να χάνουν τη ζωή τους ακαριαία. Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί, σύμφωνα με την ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση EMERGENCY, που δέχθηκε περίπου 20 ασθενείς στο νοσοκομείο της Καμπούλ, επτά εκ των οποίων ήταν ήδη νεκροί κατά την άφιξή τους.

Σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές που δεν απέδιδαν άμεσα την ευθύνη σε κάποια ομάδα, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη στο όνομα του παρακλαδιού της στην περιοχή, γνωστού ως ISIS-K.

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα πολιτικά «ρευστό» περιβάλλον όπου, παρά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021, οι όποιες διακηρύξεις για «επαναφορά της ασφάλειας» δεν έχουν εξαφανίσει την παρουσία και τη δράση εξτρεμιστικών ομάδων. Προηγούμενες επιθέσεις που αποδόθηκαν σε παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους είχαν στο στόχαστρό τους ξένους διπλωμάτες και επενδυτές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ξένων συμφερόντων στο Αφγανιστάν.

Με πληροφορίες από: Geo News – Reuters